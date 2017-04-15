21:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" установил антирекорд посещаемости

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Матч 23-го тура чемпионата России "Рубин""Краснодар" (0:1), который прошел на "Казань Арене", посетил 3041 болельщик. Это худшая посещаемость для казанской команды в текущем сезоне. При этом стадион вмещает 45 тысяч зрителей.

Предыдущий антирекорд был установлен на матче с тульским "Арсеналом" (1:0) в 16-м туре. Тогда игру посетили 3289 зрителей.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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nikvp

Полный стадион Рубин никогда не соберет.

22:30

asc0002

А еще над 11 тысячами с Зенитом смеялись.

22:21

Гелендваген Бердыева

Вот увидите, и эти 3000 скоро не придут.

22:20

grroznyi85

С такой игрой еще много антирекордов посещаемости будет у команды.)))

22:13

HAZELSAMARA

Это связано с тем, что на нынешний "Рубин" неинтересно смотреть. Не спасают ни новый стадион ни яркие цвета футболок.

22:02

Материалы других СМИ
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