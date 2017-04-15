"Рубин" установил антирекорд посещаемости

Матч 23-го тура чемпионата России "Рубин" – "Краснодар" (0:1), который прошел на "Казань Арене", посетил 3041 болельщик. Это худшая посещаемость для казанской команды в текущем сезоне. При этом стадион вмещает 45 тысяч зрителей.
Предыдущий антирекорд был установлен на матче с тульским "Арсеналом" (1:0) в 16-м туре. Тогда игру посетили 3289 зрителей.
nikvp
Полный стадион Рубин никогда не соберет.
22:30
asc0002
А еще над 11 тысячами с Зенитом смеялись.
22:21
Гелендваген Бердыева
Вот увидите, и эти 3000 скоро не придут.
22:20
grroznyi85
С такой игрой еще много антирекордов посещаемости будет у команды.)))
22:13
HAZELSAMARA
Это связано с тем, что на нынешний "Рубин" неинтересно смотреть. Не спасают ни новый стадион ни яркие цвета футболок.
22:02