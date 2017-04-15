"Рубин" установил антирекорд посещаемости

Матч 23-го тура чемпионата России "Рубин" – "Краснодар" (0:1), который прошел на "Казань Арене", посетил 3041 болельщик. Это худшая посещаемость для казанской команды в текущем сезоне. При этом стадион вмещает 45 тысяч зрителей.

Предыдущий антирекорд был установлен на матче с тульским "Арсеналом" (1:0) в 16-м туре. Тогда игру посетили 3289 зрителей.