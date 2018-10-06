20:33 | Футбол — РПЛ

"Рубин" - "Урал": Персональный баннер для Устинова. Фото

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Болельщики "Рубина" во время матча с "Уралом" посвятили отдельный баннер защитнику Виталию Устинову. 27-летний игрок в матче 9-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (2:1) заработал штрафной, с которого был забит победный гол на 90+4-й минуте встречи.

Рубин - Урал

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