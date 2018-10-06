"Рубин" - "Урал": Персональный баннер для Устинова. Фото

Болельщики "Рубина" во время матча с "Уралом" посвятили отдельный баннер защитнику Виталию Устинову. 27-летний игрок в матче 9-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (2:1) заработал штрафной, с которого был забит победный гол на 90+4-й минуте встречи.

Персональный баннер для Виталия Устинова со словами благодарности за заработанный штрафной на последних минутах матча с "Крыльями Советов"🔝 pic.twitter.com/Fu3j7Diiup – "Рубин" Казань (@fcrk) 6 октября 2018 г.

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