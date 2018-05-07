"Рубин" - "Уфа". Карадениз - в запасе на последний матч в Казани

Стали известны составы "Рубина" и "Уфы" на матч 29-го тура чемпионата России. Форвард казанцев Гекдениз Карадениз остался в запасе. Ранее стало известно, что турок уходит из "Рубина" по окончании сезона, сегодняшняя игра - последняя для него в столице Татарстана. Если он выйдет на поле, то встреча станет для него юбилейной, 300-й.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Сесар Навас, Камболов, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Коновалов, Подберезкин, Попов, Азмун.

Запасные - Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Энаке, Гекдениз Карадениз, Могилевец, Гилязутдинов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.

"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Йоки, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев, Игбун.

Запасные - Шелия, Чернов, Сухов, Аликин, Тумасян, Засеев, Сафрониди, Карп, Кротов, Фатаи.

Матч "Рубин" - "Уфа" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.