"Рубин" сыграл вничью с "Вииторулом"

"Рубин" в товарищеском матче сыграл вничью с "Вииторулом" со счетом 2:2.

Голы у российской команды забили Ибрагим Цаллагов и Реза Шекари.

Товарищеский матч

"Рубин" - "Вииторул" - 2:2 (1:0)

Голы: Цаллагов, 39 (1:0). Хаджи, 46 (1:1). Вынэ, 62 (1:2). Шекари, 64 (2:2).

Нереализованный пенальти: Хаджи, 59 (вратарь)

"Рубин": Обухов, Цаллагов (Степанов, 46), Абдуллин (Камболов, 46), Уремович (Микушин, 46), Сорокин (Агапов, 46), Устинов (игрок на просмотре, 46), Пантелеев (Шекари, 46. Базаев, 75), Могилевец (Коблов, 46), Давиташвили (Мухаметзянов, 46), Акбашев (Башкиров, 46), Сагитов (Голдобин, 46).

Удаление: Хаджи, 65.

17 января. Анталья. Стадион "Bellis Deluxe".