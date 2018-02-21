20:58 21 февраля | Футбол — РФПЛ

"Рубин" сыграл вничью с "Лиллестремом"

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"Рубин" сыграл вничью с норвежским "Лиллестремом" в товарищеском матче на сборах в Марбелье. Единственный мяч у казанцев провел Олег Кузьмин.

Товарищеский матч

"РУБИН" (Россия) - "Лиллестрем" (Норвегия) - 1:1 (1:1)

Голы: Кузьмин, 9 (1:0). Мартин, 39 (1:1). 

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин (Кудряшов, 61), Гранат (Сорокин, 61), Сесар Навас (Микушин, 61), Камболов (Гекдениз, 61), Устинов (Подберезкин, 61), Попов (Махатадзе, 61), Нобоа (Канунников, 61), Могилевец (Жемалетдинов, 61), Ахметов (Голдобин, 61), Азмун.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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olon200

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21:09 21 февраля

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