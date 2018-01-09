"Рубин" сыграет с ташкентским "Локомотивом"

"Рубин", который готовится ко второй части сезона в ОАЭ, определился со вторым соперником, информирует пресс-служба клуба.

19 января подопечные Курбана Бердыева встретятся с ташкентским "Локомотивом". Начало матча – в 13.00 по московскому времени. Напомним, что четырьмя днями ранее "Рубин" сыграет против "Шанхай Шанган", за который выступает экс-форвард "Зенита" Халк. Начало – в 16.00.

Сборы "Рубина" продлятся до 19 января.