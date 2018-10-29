"Рубин" - "Спартак": за что назначен пенальти в пользу спартаковцев?

Момент с назначением пенальти в матче "Рубин" - "Спартак". Фото "СЭ"

На 76-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Рубин" - "Спартак" правильное решение принял арбитр Василий Казарцев, назначивший 11-метровый удар в ворота казанской команды.

Судья верно определил, что защитник хозяев Виталий Устинов отставленной в сторону правой рукой прервал передачу Дмитрия Комбарова, сыграв в мяч.

Встреча, которая прошла в Казани в понедельник, 29 октября, завершилась со счетом 1:1. (Александр Бобров)

Момент с назначением пенальти в матче "Рубин" - "Спартак". Фото "СЭ"

Момент с назначением пенальти в матче "Рубин" - "Спартак". Фото "СЭ"