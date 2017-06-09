"Рубин" сообщил о прибытии Бердыева на клубную базу

Курбан Бердыев прибыл на базу "Рубина", информирует клубная пресс-служба. По информации "СЭ", в ближайшее время специалист должен возглавить казанскую команду. Ранее Бердыев покинул пост вице-президента-тренера "Ростова". Команда вышла из отпуска и проходит медосмотр в одной из казанских клиник. Завтра "Рубин" начнет подготовку к сезону на сборе в Австрии.

Напомним, что Бердыев возглавлял казанский клуб с 2003 по 2014 годы и при нем "Рубин" добился наивысших достижений в своей истории – дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012).

Накануне руководство "Рубина" и главный тренер команды Хави Грасия пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним команду покинули его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.