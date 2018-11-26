"Рубин" сообщил, что Коновалов выбыл до конца года из-за травмы

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов пропустит оставшиеся матчи в нынешнем году из-за травмы. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

- На 15-й минуте матча с "Анжи" перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший еще полчаса до конца первого тайма, - говорится в сообщении. - К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах. Желаем ему скорейшего восстановления!

На 15-й минуте матча с "Анжи" перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший ещё полчаса до конца первого тайма.



К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах.



Желаем ему скорейшего восстановления! pic.twitter.com/zphwfb3vw8 – "Рубин" Казань (@fcrk) 26 ноября 2018 г.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Рубин" и забил один мяч при четырех голевых передачах.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.