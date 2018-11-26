15:54 | Футбол — РПЛ

"Рубин" сообщил, что Коновалов выбыл до конца года из-за травмы

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Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов пропустит оставшиеся матчи в нынешнем году из-за травмы. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

- На 15-й минуте матча с "Анжи" перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший еще полчаса до конца первого тайма, - говорится в сообщении. - К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах. Желаем ему скорейшего восстановления!

 

22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Рубин" и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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