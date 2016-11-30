"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Арсенал"

"Рубин" на своем поле нанес поражение тульскому "Арсеналу" в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный мяч забил Кристиан Жонатас на 62-й минуте игры.

"Рубин" не проигрывает пять матчей подряд, в трех из них не пропустив ни одного мяча. Команда Хави Грасии набрала 23 очка и вышла на восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. "Арсенал" остался с 9-ю баллами на последнем месте. Тульский клуб не одержал ни одной победы под руководством Сергея Кирьякова. Последнюю (и единственную) победу в чемпионате "Арсенал" одержал над "Рубином" в первом круге 6 июля.

В следующем туре "Рубин" на выезде сыграет со "Спартаком", а "Арсенал" примет "Анжи".

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 1:0 (0:0)

Гол: Жонатас, 62 (1:0).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Самуэль Гарсия (Лестьенн, 59), М`Вила, Камболов (Оздоев, 83), Рочина, Жемалетдинов, Жонатас (Девич, 80).

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Горбатюк, Вергара, Ершов (Рыжков, 86), Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Берхамов, Максимов (Мухаметшин, 46. Аппаев, 69).

Предупреждения: Хагуш, 33. Рыжиков, 89.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Сафьян (Москва), Шимарыгин (Санкт-Петербург).

30 ноября. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – "Арсенал"