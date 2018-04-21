"Рубин" - "Ростов": Могилевец в "старте" казанцев на матч против бывшего клуба

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Ростова" на очный матч 27-го тура чемпионата России. В составе хозяев с первых минут на поле появится полузащитник Павел Могилевец, выступавший за дончан с 2015 по 2017 год.

Полностью составы команд выглядят следующим обрзом:

"Рубин": Джанаев - Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Сорокин - Нобоа, Могилевец, Подберезкин, Попов - Жемалетдинов;

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Энаке, Камболов, Карадениз, Коновалов, Гилязутдинов, Шекари; Голдобин;

"Ростов": Абаев - Паршивлюк, Сигурдсон, Ингасон, Вилюш - Гацкан, Сапета, Ионов, Юсупов, Байрамян - Шомуродов;

Запасные: Песьков, Макеев, Бобен, Гулиев, Скопинцев, Зуев, Маер, Дядюн.

Матч "Рубин" - "Ростов" состоится сегодня, 21 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.