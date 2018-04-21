"Рубин" - "Ростов". Карпин отобрал очки у Бердыева

"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата России - 1:1. Счет открыл хавбек казанцев Кристиан Нобоа, во втором тайме ответный мяч провел Сергей Паршивлюк.
"Рубин" упустил шанс временно подняться на шестую строчку и делит ее с "Уфой" и тульским "Арсеналом". "Ростов" поднялся на 11-е место, обойдя "Динамо".
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Рубин" (Казань) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:1 (1:0)
Голы: Нобоа, 40 (1:0). Паршивлюк, 67 (1:1).
"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Нобоа, Попов, Жемалетдинов (Гекдениз, 63).
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Юсупов (Зуев, 61), Ионов, Шомуродов.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Данченко, Колосков (оба - Уфа).
21 апреля. Казань. Стадион "Центральный".
Mark deFossen77
Millwall82,а че он на этот раз замутил? Ничью Ростову подарил или что другое?
19:45 21 апреля
Millwall82
Марк, ну и как тебе твой мутный тренер?))
19:43 21 апреля
0range_
Валера, верни очки Бекиичу...что за детский сад? С огнем играешь... империя нанесет ответный удар... либо ПВА в туфли, либо кефир в карманы пальтЫ...
19:32 21 апреля
Vladimir Semenovich
Скорее всего похоже на договорняк, Бердыев не стал обыгрывать свою предыдущую команду, потому что во втором тайме Рубин не играл, а только обозначал игру, поэтому все довольны. 6 место можно занять и без вот этих потерянных очков, так как Рубин будет принимать дома Уфу, эта встреча будет определяющей при распределении мест. Оставшиеся три игры казанцы будут играть на всю мощь, хотя это уже ничего не даст, что 6, что 10 место. Тем более РФС сказал , что поможет с лицензированием клубу, который возьмет кубок.
19:31 21 апреля
allehandro
Валера верим!!!
19:27 21 апреля
bvp
Похоже на договорняк.
19:03 21 апреля
П_о_в_а_р_
КАРПИН ОТОБРАЛ ОЧКИ У БЕРДЫЕВА --------------------- Гопота какая то, а не футбол. Очки отобрать у старого человека. Он же без них не видит. Грустно.(((
18:59 21 апреля
Lars Berger
Последние 2 тура Валера прёт по чемпионскому графику: победа - дома, ничья - в гостях.
18:50 21 апреля
Lars Berger
Дальше "Рубин" пойдет вслепую...
18:50 21 апреля
Препод
Да Рубин нормальный хороший футбол показывает ! Но все матчи выигрывать невозможно ! Хороший результат ! Пока 8 место ! Это Ростов скорее всего хотел доказать Бердыеву что зря от них ушел ! Но ничего не доказал ! Пока футбол ближе к ФНЛ !
18:48 21 апреля
Платошкин Андрей
Очень предсказуемая ничья. Рубин уже не мотивирован. 6 место скорее всего не дает ЛЕ. Ростову сейчас каждое очко на вес золота. Все счастливы.
18:45 21 апреля
Schnupphase
После того как Спартак обосрался, Курбану эти очки и на ... не нужны.
18:45 21 апреля
ЗЮК:
Вы хоть сами читаете свои заголовки?Что за желтуха?А носки он не отобрал?
18:43 21 апреля
баламошка
Пора Валере менять Пепку в МанСити. И это не шутка.
18:27 21 апреля