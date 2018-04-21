"Рубин" - "Ростов". Карпин отобрал очки у Бердыева

"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата России - 1:1. Счет открыл хавбек казанцев Кристиан Нобоа, во втором тайме ответный мяч провел Сергей Паршивлюк.

"Рубин" упустил шанс временно подняться на шестую строчку и делит ее с "Уфой" и тульским "Арсеналом". "Ростов" поднялся на 11-е место, обойдя "Динамо".

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Рубин" (Казань) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:1 (1:0)

Голы: Нобоа, 40 (1:0). Паршивлюк, 67 (1:1).

"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Нобоа, Попов, Жемалетдинов (Гекдениз, 63).

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Юсупов (Зуев, 61), Ионов, Шомуродов.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Данченко, Колосков (оба - Уфа).

21 апреля. Казань. Стадион "Центральный".

Турнирная таблица чемпионата России по футболу