"Рубин" реализовал все билеты на матч с ЦСКА

"Рубин" на своем официально сайте объявил о реализации всех билетов на матч 29-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что обладатели паспорта болельщика имели возможность бесплатно попасть на игру, просто предъявив документ.

Таким образом, на 45-тысячной "Казань Арене" ожидается аншлаг. Напомним, что матч состоится 17 мая, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи