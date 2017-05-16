22:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" реализовал все билеты на матч с ЦСКА

0
0
0
0
1

"Рубин" на своем официально сайте объявил о реализации всех билетов на матч 29-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что обладатели паспорта болельщика имели возможность бесплатно попасть на игру, просто предъявив документ.

Таким образом, на 45-тысячной "Казань Арене" ожидается аншлаг. Напомним, что матч состоится 17 мая, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6896

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sergio_

Не верится аншлаг, надеюсь, армейцы завоюют "серебро" уже в Казани, как том году "золото"!

22:33