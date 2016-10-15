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"Рубин" разгромил "Крылья Советов"

"Рубин" разгромил "Крылья" на "Казань Арене". Фото ФК "Рубин"
"Рубин" разгромил "Крылья" на "Казань Арене". Фото ФК "Рубин"
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Казанский "Рубин" на своем поле разгромил самарские "Крылья Советов" в матче 10-го тура чемпионата России – 3:0. Счет в игре открыл Максим Канунников, а во втором тайме казанская команда забила два мяча за две минуты.

Стоит отметить, что матч был сыгран на "Казань Арене". В прошлом сезоне после чемпионата мира по водным видам спорта казанцы провели больше половины домашних встреч на стадионе "Центральный".

"Рубин" набрал 12 очков, "Крылья Советов" имеют в своем активе 6 при одной победе.  В следующем туре самарцы примут "Арсенал", а казанцы на выезде сыграют с "Тереком".

Чемпионат России

Премьер-лига

"Рубин" (Казань) – "Крылья Советов" (Самара) – 3:0 (1:0)

Голы: Канунников, 38 (1:0). Рочина, 52 (2:0). Жонатас, 53 (3:0).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Рочина (Жемалетдинов, 81), Цакташ, М`Вила, Ткачук, Канунников (Лестьенн, 87), Жонатас (Девич, 76).

"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон, Концедалов (Божин, 73), Ятченко, Ткачев (Чочиев, 88), Родич, Бато (Паскуато, 73), Молло, Корниленко.

Предупреждения: Ткачев, 43. Бауэр, 50. Таранов, 80. Корниленко, 82.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Миневич (Смоленск), Воронцов (Ярославль).

15 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" - "Крылья Советов"

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