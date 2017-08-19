"Рубин" разгромил "Анжи" в дебютном матче Скрипченко

Матч 7-го тура чемпионата России "Рубин" – "Анжи" завершился крупной победой хозяев поля – 6:0. Два мяча в ворота махачкалинцев отправил нападающий Жонатас, по голу забили защитник Эльмир Набиуллин, полузащитники Гекдениз Карадениз и Янн М'Вила, а также форвард Максим Лестьенн.

Отметим, что эта игра стала дебютной для Вадима Скрипченко на посту наставника "Анжи", который располагается на 15 месте в турнирной таблице. Подопечные Курбана Бердыева занимают шестое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Рубин" (Казань) – "Анжи" (Махачкала) – 6:0 (3:0)

Голы: Жонатас, 4 (1:0). Гекдениз, 16 (2:0). Жонатас, 31 (3:0). Набиуллин, 62 (4:0). М'Вила, 85 (5:0). Лестьенн, 87 (6:0).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Гранат, Сорокин, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 72), Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Оздоев, М'Вила, Жонатас (Азмун, 46), Гекдениз.

"Анжи": Солосин, Тетрашвили, Багаев, Фибель, Полуяхтов, Мусалов, Карасев (Гулиев, 18), Афонин, Яковлев, Маркелов (Долгов, 71), Хубулов (Липартия, 55).

Предупреждения: Багаев, 10. Бауэр, 60.

Судьи: Карасев. Аверьянов, Калугин (все – Москва).

19 августа. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – "Анжи"