"Рубин" разгромил "Анжи" в дебютном матче Скрипченко

Матч 7-го тура чемпионата России "Рубин" – "Анжи" завершился крупной победой хозяев поля – 6:0. Два мяча в ворота махачкалинцев отправил нападающий Жонатас, по голу забили защитник Эльмир Набиуллин, полузащитники Гекдениз Карадениз и Янн М'Вила, а также форвард Максим Лестьенн.
Отметим, что эта игра стала дебютной для Вадима Скрипченко на посту наставника "Анжи", который располагается на 15 месте в турнирной таблице. Подопечные Курбана Бердыева занимают шестое место.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Рубин" (Казань) – "Анжи" (Махачкала) – 6:0 (3:0)
Голы: Жонатас, 4 (1:0). Гекдениз, 16 (2:0). Жонатас, 31 (3:0). Набиуллин, 62 (4:0). М'Вила, 85 (5:0). Лестьенн, 87 (6:0).
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Гранат, Сорокин, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 72), Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Оздоев, М'Вила, Жонатас (Азмун, 46), Гекдениз.
"Анжи": Солосин, Тетрашвили, Багаев, Фибель, Полуяхтов, Мусалов, Карасев (Гулиев, 18), Афонин, Яковлев, Маркелов (Долгов, 71), Хубулов (Липартия, 55).
Предупреждения: Багаев, 10. Бауэр, 60.
Судьи: Карасев. Аверьянов, Калугин (все – Москва).
19 августа. Казань. Стадион "Казань Арена".
Дополнительная информация
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Анжи
- Гекдениз Карадениз
- Янн М`Вила
- Эльмир Набиуллин
- Вадим Скрипченко
- Максим Лестьенн
- Кристиан Жонатас
Cheremis57
Алый Дракон ===== Уважаемый, я же написал, что за результат ответит Бердыев! Он же не враг самому себе, значит на наконечнике атаки он видит другого!! Самое главное, игроки "зашевелились" и результат на лицо!!! Удачи "Рубину"!!!!
22:51
Алый Дракон
Cheremis57 Паснаход и Алый Дракон, утрите слёзки! Бразилец, конечно, молодец и его точно будет не хватать!! Но Бердыеву виднее, с него будет спрос!!! 22:36... Какой бы выгодной ни была сделка, но отдавать лучшего форварда команды - по меньшей мере, странно, не находишь?... Спортивный принцип здесь явно на второй план отходит... Или ты думаешь, что "гениальный" Бердыев задумал вместо Жонатаса Обамеянга взять, не иначе, да?)... Или КриРо по дешевке (лямов за 130, "всего")?)...
22:45
EVIL915
Привет Анжи от Крыльев!
22:40
EVIL915
Вадик - это очередной лифт в ФНЛ
22:39
Cheremis57
Паснаход и Алый Дракон, утрите слёзки! Бразилец, конечно, молодец и его точно будет не хватать!! Но Бердыеву виднее, с него будет спрос!!!
22:36
Паснаход
Алый Дракон, солидарен. Уже отдаёт, и это очень и очень печально.
22:29
foreverCSKAforever
Что же они со спартачами-то сделают?
22:20
Баск
Какая же вредная команда Рубин! Нет, что бы парой голов обойтись. Им 6 надо забить. Теперь Спартак не больше всех пропустил. Теперь больше всех пропустил Анжи. Эх, испортили праздник. -)))))
22:11
Алый Дракон
Если наше руководство отдаст Жонатаса - это будет просто преступление!
22:08
Алый Дракон
Красавцы!!! Давно такого счета в отношении нашего клуба не припомню!)... И очень нехарактерный счет для КББ )... Вывод: "Анжи" - полное днище, уж извините )...
22:07
Циничный
Даже как-то жаль Анжи...
22:05
tryam
это сброд в Анжи держал ток Григорян
22:05
Циничный
Анжи реально-зримо деградирует - в фнл?
22:04
Уралмашевец
Немного поскрипит, и его выгонят с очередной команды...
22:03
Cheremis57
Браво, "Рубин"! Это игра чемпиона этого сезона!! Где Бердыев- там победа!!!
22:03
Nikvolf
Скрипченко лифтёр Только вот его лифт ходит только в ФНЛ Угадали дагестанцы
21:57
Haiaxi
А Бердыев уже освоился. Рубин в ЛЧ уже в этом году?
21:56
bolt37ru
Ну хоть кто-то пропустил за этот сезон больше чем Спартак...
21:54
AlexCS4
Анжи можно уже сейчас в ФНЛ. Жуткое зрелище.
21:54