"Рубин" расторг контракт с Канунниковым

"Рубин" расторг контракт с нападающим сборной России Максимом Канунниковым, информирует официальный сайт клуба. 26-летний россиянин перешел в "Рубин" в июне 2014 года из "Амкара". Всего на его счету за казанский клуб 108 матчей и 21 гол.

– Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию, – приводит официальный сайт "Рубина" слова генерального директора клуба Рустама Саяхова. - В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны.

Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в "Рубине" проявил себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка, он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь. Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира.

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