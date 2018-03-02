12:49 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" расторг контракт с Канунниковым

Максим Канунников. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Максим Канунников. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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"Рубин" расторг контракт с нападающим сборной России Максимом Канунниковым, информирует официальный сайт клуба. 26-летний россиянин перешел в "Рубин" в июне 2014 года из "Амкара". Всего на его счету за казанский клуб 108 матчей и 21 гол.

– Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию, – приводит официальный сайт "Рубина" слова генерального директора клуба Рустама Саяхова. - В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны.

Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в "Рубине" проявил себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка, он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь. Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира.

"Рубин" заявит Бухарова и может отдать в аренду Канунникова

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7646-maksim-kanunnikov-pokidaet-rubin

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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karlikf1

И что теперь, раньше нельзя было расторгнуть? Трансферное окно до лета закрыто.

17:40

марк де фоссен

имеют право,чо?)

17:01

Доктор_Хряк

В Зинаиде его ждут. Замена Передесу)))

15:33

shpasic

в Зените он уже был - дальше только космос. но Халл уже из космоса вернулся, а Витесс в него ещё не отправился.

15:32

Трижды разбанен)

shpasic/// какая барселона, зенит...не меньше!

15:22

SPFAN

Еще один переоцененный игрок с паспортом. В Хабаровске, может пригодиться.

14:42

shpasic

в Барселону, вместо Гризманна.

13:50

вэняляйнэн

Тосно или Арсенал таких подбирают.

13:35

Romka3101

СЕРЖАНТ76...Легко дозаявляется любым клубом в любое время,как свободный агент

13:34

pobedaSpartak

деревянный, конечно, но с паспортом не пропадёт. пристроится куда-нибудь, и будет Мутко смотреть на него на платных каналах и радоваться своей гениальности...

13:33

alex-ls

СА можно. только выгоднее его было продать Спартаку летом, идиоты

13:29

Разбанен досрочно

это надо смотреть регламент. наверняка есть какие-то исключения. но мне не понятно про какую сбродную идет речь, если этот игрок из потерянного поколения миллионеров-неумех?

13:28

Смерть сусликам

СЕРЖАНТ76 Смысл? И никто даже не сможет дозаявить.--------------------Свободных агентов?

13:18

СЕРЖАНТ76

Смысл? И никто даже не сможет дозаявить.

13:16

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