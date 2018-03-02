"Рубин" расторг контракт с Канунниковым

"Рубин" расторг контракт с нападающим сборной России Максимом Канунниковым, информирует официальный сайт клуба. 26-летний россиянин перешел в "Рубин" в июне 2014 года из "Амкара". Всего на его счету за казанский клуб 108 матчей и 21 гол.
– Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию, – приводит официальный сайт "Рубина" слова генерального директора клуба Рустама Саяхова. - В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны.
Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в "Рубине" проявил себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка, он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь. Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира.
Максим Канунников покидает #FCRK😢– "Рубин" Казань (@fcrk) 2 марта 2018 г.
1⃣0⃣8⃣ матчей, 2⃣1⃣ гол
Спасибо за все, Макс! Удачи в новом клубе!
Подробности⤵https://t.co/abUOH7vh9U pic.twitter.com/GCTS8kMzfU
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7646-maksim-kanunnikov-pokidaet-rubin
karlikf1
И что теперь, раньше нельзя было расторгнуть? Трансферное окно до лета закрыто.
17:40
марк де фоссен
имеют право,чо?)
17:01
Доктор_Хряк
В Зинаиде его ждут. Замена Передесу)))
15:33
shpasic
в Зените он уже был - дальше только космос. но Халл уже из космоса вернулся, а Витесс в него ещё не отправился.
15:32
Трижды разбанен)
shpasic/// какая барселона, зенит...не меньше!
15:22
SPFAN
Еще один переоцененный игрок с паспортом. В Хабаровске, может пригодиться.
14:42
shpasic
в Барселону, вместо Гризманна.
13:50
вэняляйнэн
Тосно или Арсенал таких подбирают.
13:35
Romka3101
СЕРЖАНТ76...Легко дозаявляется любым клубом в любое время,как свободный агент
13:34
pobedaSpartak
деревянный, конечно, но с паспортом не пропадёт. пристроится куда-нибудь, и будет Мутко смотреть на него на платных каналах и радоваться своей гениальности...
13:33
alex-ls
СА можно. только выгоднее его было продать Спартаку летом, идиоты
13:29
Разбанен досрочно
это надо смотреть регламент. наверняка есть какие-то исключения. но мне не понятно про какую сбродную идет речь, если этот игрок из потерянного поколения миллионеров-неумех?
13:28
Смерть сусликам
СЕРЖАНТ76 Смысл? И никто даже не сможет дозаявить.--------------------Свободных агентов?
13:18
СЕРЖАНТ76
Смысл? И никто даже не сможет дозаявить.
13:16