"Рубин" проведет три зимних сбора в Белеке

"Рубин" определился с планами на зимние сборы. Как сообщает пресс-служба казанцев, все три сбора команда проведет в турецком Белеке.
Первый сбор пройдет с 4 по 17 января, второй - с 22 января по 2 февраля, третий - с 7 по 21 февраля.
Соперники "Рубина" станут известны позднее. После осенней части турнира комнда идет на шестом месте в турнирной таблице.
Футболисты "Рубина" приступят к подготовке ко второй части сезона уже 4 января!🗓– "Рубин" Казань (@fcrk) 17 декабря 2018 г.
Все три зимних сбора наша команда проведёт в турецком Белеке🇹🇷
Информация о датах контрольных матчей и соперниках будет сообщена позднее🔜 pic.twitter.com/mop2qNMwnZ
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