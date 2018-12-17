"Рубин" проведет три зимних сбора в Белеке

"Рубин" определился с планами на зимние сборы. Как сообщает пресс-служба казанцев, все три сбора команда проведет в турецком Белеке.

Первый сбор пройдет с 4 по 17 января, второй - с 22 января по 2 февраля, третий - с 7 по 21 февраля.

Соперники "Рубина" станут известны позднее. После осенней части турнира комнда идет на шестом месте в турнирной таблице.