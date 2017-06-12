"Рубин" проведет товарищеский матч с "Марибором"

"Рубин" в своем официальном Твиттере объявил о проведении товарищеского матча против команды "Марибор". Встреча состоится 16 июня в Австрии, где казанцы проводят тренировочный сбор.

Отмечается, что время проведения встречи будет объявлено позже. По итогам минувшего сезоне "Рубин" занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата России и не пробился в еврокубки.