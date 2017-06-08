"Рубин" проведет два сбора в Австрии

"Рубин" на официальном сайте объявил план подготовки к новому сезону. Казанская команда проведет два сбора в Австрии.

После отпуска "Рубин" соберется в Казани 9 июня для прохождения планового медосмотра, а 10-го отправится на первый сбор в Австрию, который продлится до 20 июня, а второй сбор пройдет с 25 июня по 8 июля.

Напомним, сегодня было объявлено об увольнении Хавьера Грасии с поста главного тренера.