"Рубин" проведет 5 товарищеских матчей на сборе в Малаге

"Рубин" во время второго зимнего сбора в Малаге (Испания) проведет 5 товарищеских встреч, сообщает пресс-служба казанского клуба. Отмечается, что матчи будут сыграны 4, 5, 9, 13 и 14 февраля.

Ранее сообщалось, что 9 февраля казанцы сыграют с "Краснодаром". Другие соперники "Рубина" на данный момент неизвестны. Сбор команды под руководством Хави Грасии продлится до 14 февраля.

После 17 матчей "Рубин" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка.