11:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" проведет 5 товарищеских матчей на сборе в Малаге

0
0
0

"Рубин" во время второго зимнего сбора в Малаге (Испания) проведет 5 товарищеских встреч, сообщает пресс-служба казанского клуба. Отмечается, что матчи будут сыграны 4, 5, 9, 13 и 14 февраля.

Ранее сообщалось, что 9 февраля казанцы сыграют с "Краснодаром". Другие соперники "Рубина" на данный момент неизвестны. Сбор команды под руководством Хави Грасии продлится до 14 февраля.

После 17 матчей "Рубин" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка.

 

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6564-rubin-nachal-sbor-v-malage

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ