"Рубин" прервал 4-матчевую серию из поражений, обыграв "Ростов"

Игра 13-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" завершилась победой казанцев – 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте встречи забил полузащитник Янн М'Вила.
Отметим, что в концовке первого тайма пенальти не смог реализовать хавбек ростовчан Жан Маер. Удар словенца парировал Сослан Джанаев.
Благодаря этой победе подопечные Курбана Бердыева прервали 4-матчевую серию из поражений. После игры в Ростове-на-Дону "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда Леонида Кучука располагается на 10-м месте.
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Рубин" (Казань) – 0:1 (0:0)
Гол: М'Вила, 67.
Нереализованный пенальти: Маер, 45 (вратарь)
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Макеев, Ингасон, Байрамян, Могилевец, Маер, Думбья (Ионов, 83), Шомуродов (Калачев, 72), Дядюн (Бухаров, 77).
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон (Сорокин, 73), Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Гекдениз (Камболов, 76), Лестьенн (Азмун, 61), Канунников.
Предупреждения: Гранат, 46. Дядюн, 57. Набиуллин, 59. Сигурдссон, 70. Ионов, 88.
Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин, Чельцов (все - Москва).
15 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Трансляция матча "Ростов" – "Рубин" //
Турнирная таблица РФПЛ – здесь
Сейв С. Джанаева @fcrk (незабитый пенальти Жан Майер 45' @rostovfc)#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #РостовРубин 0:0 pic.twitter.com/fddDXp6w8Z– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #РостовРубин 0:1 67' Янн М'Вила @yannmvilafr pic.twitter.com/TPJr9Du54d– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 октября 2017 г.
Свинозавр
Пацаны!Пацаны!
18:28