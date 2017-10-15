"Рубин" прервал 4-матчевую серию из поражений, обыграв "Ростов"

Игра 13-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" завершилась победой казанцев – 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте встречи забил полузащитник Янн М'Вила.

Отметим, что в концовке первого тайма пенальти не смог реализовать хавбек ростовчан Жан Маер. Удар словенца парировал Сослан Джанаев.

Благодаря этой победе подопечные Курбана Бердыева прервали 4-матчевую серию из поражений. После игры в Ростове-на-Дону "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда Леонида Кучука располагается на 10-м месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Рубин" (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: М'Вила, 67.

Нереализованный пенальти: Маер, 45 (вратарь)

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Макеев, Ингасон, Байрамян, Могилевец, Маер, Думбья (Ионов, 83), Шомуродов (Калачев, 72), Дядюн (Бухаров, 77).

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон (Сорокин, 73), Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Гекдениз (Камболов, 76), Лестьенн (Азмун, 61), Канунников.

Предупреждения: Гранат, 46. Дядюн, 57. Набиуллин, 59. Сигурдссон, 70. Ионов, 88.

Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин, Чельцов (все - Москва).

15 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин" //

Турнирная таблица РФПЛ – здесь