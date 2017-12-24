"Рубин" предоставит РФС гарантии финансирования клуба после смены юрлица

"Рубин" пообещал предоставить РФС гарантии финансирования клуба в течение двух лет после смены юридического лица, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение "Рубина" на имя президента организации Виталия Мутко. Отмечается, что казанцы на заседании исполкома РФС 25 декабря попросят рассмотреть вопрос о замене юридического лица с муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью. В случае разрешения процедуры клуб станет частным, что сможет поспособствовать привлечению частных инвестиций.

Сейчас собственниками и учредителями "Рубина" являются Комитет земельных и имущественных отношений и Комитет по физической культуре и спорту Казани.

Клуб также обязуется до даты рассмотрения исполкомом РФС этого вопроса предоставить письменные гарантии владельцев нового юридического лица "Рубина" о финансировании клуба в течение двух лет с даты завершения процедуры замены.

Напомним, что в декабре казанцы обратились в общероссийский профсоюз футболистов из-за четырехмесячной задержки по зарплате.