"Рубин" предложил лучшему бомбардиру чемпионата Израиля 3-летний контракт

Выясняются детали предложения, сделанного казанским "Рубином" лучшему бомбардиру чемпионата Израиля Диа Саба. Российский клуб предложил 24-летнему форварду контракт на три года на общую сумму в 1,8 миллиона евро.

Нынешний клуб Сабе, "Маккаби Нетания", также получит в случае заключения сделки 1,8 миллиона евро.

Главным сомнением игрока и его адвокатов перед соглашением на условия контракта является расследование, инициированное ФИФА в отношении "Рубина" из-за невыполнения контрактных обязательств, в том числе перед Александром Сонгом, бывшим футболистом "Арсенала" и "Барселоны". (Эли ШВИДЛЕР)