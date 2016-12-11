"Рубин" предложил "Локо" обмен Миранчука на Кверквелия

По информации "СЭ", казанский "Рубин" сделал официальное предложение "Локомотиву" по переходу полузащитника Алексея Миранчука.
В качестве одной из составляющих сделки предложен защитник "Рубина" Соломон Кверквелия. Грузинский защитник, имеющий контракт с "Рубином" до середины 2019 года, в текущем сезоне провел лишь один матч в основном составе – в турнире на Кубок России. В чемпионате Кверквелия ни провел ни одного матча. В услугах Кверквелия также заинтересован тульский "Арсенал", но наиболее вероятен все же вариант с "Локо".
Паснаход
Да, Кверквелия производил неплохое впечатление, когда был в составе.
18:56
Паснаход
Ладно, кот в мешке, конечно, но давайте попробуем Миранчука.
18:55
Морозов95
защ кстати очень даже не плохой, посмотрите матчи за сборную (понаблюдайте за игрой), в том числе и за рубин, мне лично до сих пор не понятно, чем руководствовался испанец, когда вывел его из состава (не понятно что своих корешей привез), но соломон как минимум ни хуже никого из тех, кто сейчас играет, на мой взгляд даже лучше!
18:55
Jean4
Солобон =)))
18:30
andreichf
легионер, защитник не сыгравший ни единого матча за сезон безусловно сильное приобретение )))
18:29
torpedon_
В. Якунин "Мы взяли тренера, который был лучшим тренером Европы и вторым в мире". про Билича )) Может и О. Белозеров тоже думает , что Кверквелия второй защитник в мире))))
18:21
Букер
татары чак-чака объелись??
18:16
torpedon_
Хитры татары )
18:16