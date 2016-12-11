"Рубин" предложил "Локо" обмен Миранчука на Кверквелия

По информации "СЭ", казанский "Рубин" сделал официальное предложение "Локомотиву" по переходу полузащитника Алексея Миранчука.

В качестве одной из составляющих сделки предложен защитник "Рубина" Соломон Кверквелия. Грузинский защитник, имеющий контракт с "Рубином" до середины 2019 года, в текущем сезоне провел лишь один матч в основном составе – в турнире на Кубок России. В чемпионате Кверквелия ни провел ни одного матча. В услугах Кверквелия также заинтересован тульский "Арсенал", но наиболее вероятен все же вариант с "Локо".