"Рубин" празднует 60-летие

"Рубин" в Твиттере напомнил о том, что сегодня, 20 апреля, клуб из столицы Татарстана отмечает день рождения. Команде из Казани исполняется 60 лет.
За это время "Рубин" дважды выиграл чемпионат России, один раз завоевал Кубок России, а также стал двукратным обладателем Суперкубка России. Лучшим результатом команды на международной арене является выход в 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2012/13.
В этом сезоне команда под руководством Курбана Бердыева после 26 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка.
Перед началом игры 27-го тура премьер-лиги против "Ростова" пройдут мероприятия, посвященные 60-летию "Рубина". Сама игра состоится 21 апреля, начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Сегодня "Рубину" - 60!– "Рубин" Казань (@fcrk) 20 апреля 2018 г.
С юбилеем, любимый Клуб!
Поздравляем всех болельщиков с этой великой датой и ждём всех завтра на Центральном стадионе! Спасибо, что вы с нами!#FCRK #Рубину60 #НашРубин pic.twitter.com/b08ukOa5X4
igornet
Для стабильных успехов Рубину надо стабильно готовить мастеров класса Виктора Колотова.
12:39 20 апреля
rustov
Искренние поздравления Рубину! Жаль, в этом году в ЛЕ по попадают. Но в следующем чемпе будут в призерах...
11:33 20 апреля