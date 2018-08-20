"Рубин" пожелал Кристиану Нобоа скорейшего выздоровления

"Рубин" пожелал полузащитнику "Зенита" Кристиану Нобоа скорейшего выздоровления, информирует пресс-служба клуба.
Полузащитник выступал за казанский клуб в 2007-2011 и 2018 годах, дважды становился чемпионом России и один раз брал Cуперкубок страны.
Нобоа в матче 4-го тура чемпионата России против "Урала" (4:1) получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Ожидается, что общий срок восстановления от травмы составит шесть месяцев.
- Cкорейшего выздоровления и возвращения на поле, - написала пресс-служба казанского клуба.
В этом сезоне Нобоа принял участие в 5 матчах питерцев во всех турнирах, забив 1 гол и получив 1 желтую карточку.
. @cristhian_noboa, желаем тебе скорейшего выздоровления и возвращения на поле!✊🏻 ⠀– "Рубин" Казань (@fcrk) 20 августа 2018 г.
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Te deseamos una pronta recuperación y que regreses pronto al campo!✊🏻 pic.twitter.com/yZC8ScvhxA