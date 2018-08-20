"Рубин" пожелал Кристиану Нобоа скорейшего выздоровления

"Рубин" пожелал полузащитнику "Зенита" Кристиану Нобоа скорейшего выздоровления, информирует пресс-служба клуба.

Полузащитник выступал за казанский клуб в 2007-2011 и 2018 годах, дважды становился чемпионом России и один раз брал Cуперкубок страны.

Нобоа в матче 4-го тура чемпионата России против "Урала" (4:1) получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Ожидается, что общий срок восстановления от травмы составит шесть месяцев.

- Cкорейшего выздоровления и возвращения на поле, - написала пресс-служба казанского клуба.

В этом сезоне Нобоа принял участие в 5 матчах питерцев во всех турнирах, забив 1 гол и получив 1 желтую карточку.