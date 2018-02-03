"Рубин" пожалуется на Сонга в ФИФА

Камерунский полузащитник Алекс Сонг в одностороннем порядке разорвал соглашение с "Рубином". Как стало известно "СЭ", клуб считает действия игрока незаконными, в связи с чем обратится в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА).

"Рубин" намерен требовать с камерунца компенсацию за разрыв соглашения. Хавбеку грозит дисквалификация. Определенные санкции могут быть наложены и на клуб, в котором он продолжит карьеру.

По данным "СЭ", 30-летний Сонг покинул клуб 31 января - в последний день трансферного окна в Европе. В число футболистов "Рубина", отправившихся на зимние сборы, он не вошел, и в январе поддерживал форму на базе лондонского "Арсенала", за который выступал с 2006 по 2012 год.

Этой зимой "Рубин" покинул ряд иностранных футболистов - хорват Мийо Цакташ, бельгиец Максим Лестьенн, француз Янн М'Вила, испанец Рубен Рочина, перуанец Карлос Самбрано, австриец Мориц Бауэр, исландец Рагнар Сигурдссон. По словам источника, близкого к руководству клуба, единственным, с кем не удалось найти компромиссные условия расторжения контракта оказался Сонг.

Сонг перешел в "Рубин" в августе 2016 года. В сезоне-2017/18 он провел за казанскую команду шесть матчей и забил один гол. (Илья АНДРЕЕВ)

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