"Рубин" поздравил Семака с назначением на пост главного тренера "Зенита"

"Рубин" в Твиттере поздравил бывшего капитана команды Сергея Семака с назначением на пост главного тренера "Зенита". Соглашение 42-летнего специалиста с питерцами рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

Семак выступал за "Рубин" с 2008 по 2010 год, в составе которого выиграл два титула чемпиона России, также завоевал Суперкубок России. С 2010 по 2013 года он выступал за "Зенит", после чего до 2016 года работал в тренерском штабе сине-бело-голубых. С 2016 по 2018 год он возглавлял "Уфу", выведя команду из Башкортостана в Лигу Европы.

Поздравляем экс-капитана "Рубина" Сергея Богдановича Семака с назначением на пост главного тренера @zenit_spb! pic.twitter.com/GPYlxLOQbt – "Рубин" Казань (@fcrk) 30 мая 2018 г.

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