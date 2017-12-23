"Рубин" поздравил с 63-летием рекордсмена клуба Мартынова

"Рубин" в Твиттере поздравил с днем рождения рекордсмена клуба по количеству матчей Валерия Мартынова. Сегодня, 23 декабря, бывшему защитнику казанцев исполняется 63 года.

Напомним, Мартынов выступал за "Рубин" на протяжении 12 сезонов (первый матч в составе казанцев он провел в 1973 году, последний - в 1995 году). В общей сложности на его счету 28 голов в 393 матчах.