"Рубин" поздравил с 63-летием рекордсмена клуба Мартынова

"Рубин" в Твиттере поздравил с днем рождения рекордсмена клуба по количеству матчей Валерия Мартынова. Сегодня, 23 декабря, бывшему защитнику казанцев исполняется 63 года.
Напомним, Мартынов выступал за "Рубин" на протяжении 12 сезонов (первый матч в составе казанцев он провел в 1973 году, последний - в 1995 году). В общей сложности на его счету 28 голов в 393 матчах.
Доброе утро😊– "Рубин" Казань (@fcrk) 23 декабря 2017 г.
Сегодня исполнилось 63 года рекордсмену #fcrk по количеству сыгранных матчей Валерию Юрьевичу Мартынову!
12 сезонов
393 матча
28 голов
От всей души поздравляем, желаем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! pic.twitter.com/o5DNJN6LSb