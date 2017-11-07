"Рубин" поздравил Оздоева с 100-м матчем в своем составе

"Рубин" в своем Твиттере поздравил полузащитника Магомеда Оздоева с 100-м матчем в своем составе. Юбилейным для хавбека стал матч 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0).
Напомним, Оздоев выступает за "Рубин" с 2014 года. Вторую половину сезона-2016/17 он провел в составе "Терека". В этом сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отдав 1 голевую передачу.
Матч #РубинЗенит стал для @E27A 100-м официальным в составе "Рубина"!👏– "Рубин" Казань (@fcrk) 7 ноября 2017 г.
Поздравляем Магомеда и желаем не останавливаться на достигнутом! pic.twitter.com/rUbNiowZMR