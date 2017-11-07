"Рубин" поздравил Оздоева с 100-м матчем в своем составе

"Рубин" в своем Твиттере поздравил полузащитника Магомеда Оздоева с 100-м матчем в своем составе. Юбилейным для хавбека стал матч 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0).

Напомним, Оздоев выступает за "Рубин" с 2014 года. Вторую половину сезона-2016/17 он провел в составе "Терека". В этом сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отдав 1 голевую передачу.