"Рубин" поздравил Кузьмина с 37-летием

"Рубин" в Твиттере поздравил с днем рождения защитника и вице-капитана команды Олега Кузьмина. Сегодня, 9 мая, игроку обороны казанцев исполняется 37 лет.

Напомним, Кузьмин выступает за "Рубин" с 2010 года. За это время он принял участие в 203 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 7 мячей. С 2015 по 2016 год он выступал за сборуню России, забив победный гол во встрече с Черногорией (2:0), который гарантировал команде выход на чемпионат Европы во Франции.