"Рубин" поздравил Ивана Коновалова со свадьбой

Голкипер казанского "Рубина" Иван Коновалов связал себя узами брака со своей возлюбленной по имени Лилия.

- Поздравляем молодожёнов и желаем им долгой и счастливой совместной жизни! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

23-летний футболист, который является воспитанником "Спартака", минувшим летом стал игроком казанского клуба. Контракт подписан на четыре года.

С января 2017 года выступал в составе сербского клуба "Бачка". С сентября 2017 по июнь 2018 играл за "Торпедо-БЕЛАЗ". В минувшем чемпионате Белоруссии вратарь сыграл семь матчей, в которых пропустил два гола. В пяти матчах он отыграл "на ноль".