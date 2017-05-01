"Рубин" поздравил Грасию с днем рождения

"Рубин" поздравил главного тренера команда Хави Грасию с днем рождения. Сегодня испанскому наставнику исполнилось 47 лет. Напомним, что Грасия подписал четырехлетний контракт с казанским клубом 27 мая 2016 года. По его условиям он получает 2,5 миллиона евро в год.

– Поздравляем главного тренера "Рубина" Хавьера Грасию с днем рождения, – говорится в сообщении.