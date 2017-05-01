"Рубин" поздравил Грасию с днем рождения

"Рубин" поздравил главного тренера команда Хави Грасию с днем рождения. Сегодня испанскому наставнику исполнилось 47 лет. Напомним, что Грасия подписал четырехлетний контракт с казанским клубом 27 мая 2016 года. По его условиям он получает 2,5 миллиона евро в год.
– Поздравляем главного тренера "Рубина" Хавьера Грасию с днем рождения, – говорится в сообщении.
С днём рождения, Хави!– "Рубин" Казань (@fcrk) 1 мая 2017 г.
Поздравляем главного тренера #FCRK Хавьера Грасию с днём рождения🎉#НашРубин pic.twitter.com/OFH77KbZgF