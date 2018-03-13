"Рубин" поздравил Джанаева с 30-летием

"Рубин" в Твиттере поздравил с днем рождения вратаря команды Сослана Джанаева. Сегодня, 13 марта, голкиперу исполняется 30 лет.

"От всей души поздравляем именинника, желаем здоровья, футбольного долголетия и больших побед в составе нашей команды!", - говорится в поздравлении.

Напомним, Джанаев выступает за "Рубин" с лета 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 11 матчах на клубном уровне, пропустив 6 мячей.