"Рубин" поздравил Джанаева с 30-летием

"Рубин" в Твиттере поздравил с днем рождения вратаря команды Сослана Джанаева. Сегодня, 13 марта, голкиперу исполняется 30 лет.
"От всей души поздравляем именинника, желаем здоровья, футбольного долголетия и больших побед в составе нашей команды!", - говорится в поздравлении.
Напомним, Джанаев выступает за "Рубин" с лета 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 11 матчах на клубном уровне, пропустив 6 мячей.
Сегодня рождения празднует вратарь #FCRK Сослан Джанаев!🎂🎉– "Рубин" Казань (@fcrk) 13 марта 2018 г.
От всей души поздравляем именинника, желаем здоровья, футбольного долголетия и больших побед в составе нашей команды! pic.twitter.com/HPxbEIIWrK
Дополнительная информация
http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/7673-s-dnem-rozhdeniya-soslan
ValeraK
Поздравления хорошему вратарю, который сумел в непростой ситуации реанимировать карьеру и значительно повысить свой уровень!
10:48