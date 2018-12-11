"Рубин" поздравил Бухарова со свадьбой

Нападающий "Рубина" Александр Бухаров сыграл свадьбу. Клуб поздравил его с этим событием.

- Сегодня в Казани состоялась церемония бракосочетания нападающего "Рубина" Александра Бухарова и его избранницы Оксаны, - говорится в сообщении на сайте "Рубина". - От всей души поздравляем Александра и Оксану с этим знаменательным событием! Желаем молодой семье согласия, радости и счастья!

Сегодня Александр Бухаров и его избранница Оксана сыграли свадьбу!💑



Поздравляем молодожёнов и желаем им долгой и счастливой совместной жизни!❤💚 pic.twitter.com/TIr3ks8JEs – "Рубин" Казань (@fcrk) 11 декабря 2018 г.

33-летний нападающий провел 14 матчей за "Рубин" в нынешнем сезоне и ни разу не забил. В его активе одна голевая передача.

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