15:37 | Футбол — РПЛ

"Рубин" поздравил Бухарова со свадьбой

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Нападающий "Рубина" Александр Бухаров сыграл свадьбу. Клуб поздравил его с этим событием.

- Сегодня в Казани состоялась церемония бракосочетания нападающего "Рубина" Александра Бухарова и его избранницы Оксаны, - говорится в сообщении на сайте "Рубина". -  От всей души поздравляем Александра и Оксану с этим знаменательным событием! Желаем молодой семье согласия, радости и счастья!

 

33-летний нападающий провел 14 матчей за "Рубин" в нынешнем сезоне и ни разу не забил. В его активе одна голевая передача.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

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Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8489-pozdravlyaem-s-dnem-brakosochetaniya

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