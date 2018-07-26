"Рубин" постарается расстаться с некоторыми высокооплачиваемыми игроками. Клуб могут покинуть Гранат и Кудряшов

Генеральный директор "Рубина" Рустам Сайманов и главный тренер команды Курбан Бердыев в интервью "Бизнес Online" рассказали о финансовом положении дел в клубе. По их словам, казанцы пытаются собрать добротную команду с небольшими по меркам РПЛ зарплатами игроков.

- Не секрет, что у нас есть проблема с фэйр-плей, которая появилась не сейчас. Она тянется с 2014 года, - отметил Сайманов. - Тогда, по результатам проверки УЕФА по соблюдениям правил финансового фэйр-плей, нам дали три года отсрочки для исправления нарушений.

Все руководители клуба, а их за это время было не мало, пытались эти нарушения устранить, у всех были свои планы и пути решения этой проблемы, но это действительно сложная задача и решить полностью ее не удалось. Нарушения остались, и было вынесено решение о наказании.

Теперь мы ждем решения второй палаты, и они уже будут решать, как нас наказать. Мы будем бороться за то, чтобы нас просто оштрафовали. Потому что мы очень многое сделали к новому сезону. Мы реально уменьшили платежную ведомость, существенно сократили бюджет.

И мы продолжаем эту работу, меняем зарплаты игроков. Мы постараемся расстаться с некоторыми высокооплачиваемыми футболистами и оптимизировать затраты.



– Как будете комплектовать команду?



- Мы пытаемся собрать добротную команду с небольшими по меркам РПЛ зарплатами игроков. И у нас пока это неплохо получается. Например, играет перспективный Коновалов, а зарплата у него в 70 раз меньше, чем у Янн М`Вила! (смеется). Также активно пытаемся брать игроков в аренду – Байрамян, Полоз.

- Гранат и Кудряшов своим выступлением в сборной привлеки какой-то интерес клубов? - вопрос Бердыеву.

– Спрос есть. Наш генеральный директор ведет переговоры.

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