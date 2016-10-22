"Рубин" "посмеялся" над решением Лапочкина удалить Цакташа

"Рубин" на своей странице в твиттере выложил видео момента удаления полузащитника команды Мийо Цакташа в матче против "Терека" (1:3). Надпись к видео гласит: "Грубейшее нарушение Цакташа". Таким образом, "Рубин", по всей видимости, "посмеялся" над решением главного арбитра встречи Сергея Лапочкина удалить хорватского хавбека.
Напомним, "Рубин" завершал эту встречу вдевятером – через 10 минут после удаления Цакташа красную карточку получил Карлос Самбрано.
Лапочкин ошибочно удалил Цакташа
ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ МИЙО ЦАКТАША #ТерекРубин pic.twitter.com/kGzmfDgc3A– "Рубин" Казань (@fcrk) 22 октября 2016 г.
Жорик Вартанов
вы меня извините но если я сейчас возьму пистолет и попытаюсь выстрелить в человека но промажу то мне ничего не будет???
23:54
Schiko
Самое смешное, что здесь не было даже агрессивной игры. Просто видно судья очень хотел удалить. И я не понимаю как тот который упал дальше то людям в глаза смотреть собирается. Или любой ценой а честь совесть спорт в конце концов ничего не значат??? Да наверно проблемы воспитания
23:48
Singbеrt7
Ничего не изменится, это кормушка. Исправить ситуацию можно только пригласив иностранных судей, но это тоже не выгодно для некоторых команд. К тому же судья может не выехать из Грозного ))). А лучше всего не ехать в Грозный, лучше тех. поражение получить.
23:44
zema1905
Сколько можно издеватся над командами, не могут судить ,пригласите иностранных судей.
23:33
MAYERICK
Футбол, к сожалению, отражение нашей жизни, где чиновники тащат своих детей....вот и здесь тот же результат.....японец бы сделал себе харакири, а с этих лапочкиных ивановых, бутенко, левниковых и т.д. как " с гуся вода" - мы и футбол им "по фигу" - главное это "они в футболе (читай в бизнесе).....противно....
23:30