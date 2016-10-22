"Рубин" "посмеялся" над решением Лапочкина удалить Цакташа

"Рубин" на своей странице в твиттере выложил видео момента удаления полузащитника команды Мийо Цакташа в матче против "Терека" (1:3). Надпись к видео гласит: "Грубейшее нарушение Цакташа". Таким образом, "Рубин", по всей видимости, "посмеялся" над решением главного арбитра встречи Сергея Лапочкина удалить хорватского хавбека.

Напомним, "Рубин" завершал эту встречу вдевятером – через 10 минут после удаления Цакташа красную карточку получил Карлос Самбрано.

Лапочкин ошибочно удалил Цакташа