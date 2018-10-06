"Рубин" после победы над "Уралом" обошел "Спартак" и ЦСКА

"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче 10-го тура РПЛ (1:0). Единственный гол забил нападающий Сердар Азмун после розыгрыша углового.

Казанский клуб набрал 17 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Урал" с 11 очками располагается на 9-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Рубин" (Казань) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0 (1:0)

Гол: Азмун, 21.

"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Устинов (Байрамян, 62), Гранат, Сесар Навас, Уремович, Кудряшов, Подберезкин (Могилевец, 59), Камболов (Сорокин, 76), И.Коновалов, Полоз, Азмун.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Димитров (Юсупов, 86), Жигулев (Бавин, 76), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин, Панюков (Егорычев, 66).

Предупреждения: Азмун, 68. И.Коновалов, 83.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Елеференко, Мурашов (оба - Москва).

6 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".

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