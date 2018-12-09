"Рубин" пошутил над своим первым голом в ворота "Зенита"

Пресс-служба "Рубина" пошутила над первым голом защитника Егора Сорокина в матче с "Зенитом".

Тот самый момент, когда все заранее знают, что сейчас будет, но всё равно ничего не могут с этим поделать!🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/YNUfGkWQqb – "Рубин" Казань (@fcrk) 9 декабря 2018 г.

Поводом для шутки послужил тот факт, что этот гол стал уже седьмым в текущем чемпионате, который "Рубин" забил с углового.

После этой победы казанцы ушли на зимний перерыв на 6-м месте. В их активе 25 очков в 17 матчах. У "Зенита" осталось 34 балла, он на одно очко опережает идущий вторым "Краснодар".