22:26 | Футбол — РПЛ

"Рубин" пошутил над своим первым голом в ворота "Зенита"

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Пресс-служба "Рубина" пошутила над первым голом защитника Егора Сорокина в матче с "Зенитом".

Поводом для шутки послужил тот факт, что этот гол стал уже седьмым в текущем чемпионате, который "Рубин" забил с углового.

После этой победы казанцы ушли на зимний перерыв на 6-м месте. В их активе 25 очков в 17 матчах. У "Зенита" осталось 34 балла, он на одно очко опережает идущий вторым "Краснодар".

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