"Рубин" получит от нового спонсора больше 77 миллионов рублей

По информации RNS, "Рубин" подписал контракт с компанией "Ак Барс Капитал". Казанский клуб предоставит организации рекламные площадки в своих социальных сетях и официальном сайте.

Согласно договору, "Рубин" заработает 77,74 миллиона рублей, контракт будет исполнен в декабре этого года. Ранее в СМИ сообщалось, что казанцы испытывают финансовые проблемы. По итогам 20-ти туров чемпионата России клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.