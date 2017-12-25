"Рубин" получит от нового спонсора больше 77 миллионов рублей

По информации RNS, "Рубин" подписал контракт с компанией "Ак Барс Капитал". Казанский клуб предоставит организации рекламные площадки в своих социальных сетях и официальном сайте.
Согласно договору, "Рубин" заработает 77,74 миллиона рублей, контракт будет исполнен в декабре этого года. Ранее в СМИ сообщалось, что казанцы испытывают финансовые проблемы. По итогам 20-ти туров чемпионата России клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Kazanskii-FK-Rubin-v-dekabre-poluchit-ot-novogo-sponsora--7774-mln-rublei--2017-12-25/
Нефилим
Чуть больше 1 млн долларов?))) копейки.
15:49