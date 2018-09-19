"Рубин" показал похвальную грамоту Навасу от юного фаната

Юный фанат "Рубина" по имени Леонардо посвятил похвальную грамоту защитнику команды Сесару Навасу за достойную игру. Об этом казанцы сообщили в своем Твиттере.

- Уважаемому капитану команды "Рубин" Сесару Навасу за достойную игру от юного фаната, - написал в грамоте Леонардо.

Грамота Цезарю Навасу от юного фаната🤩 pic.twitter.com/syeFvcdtlX – "Рубин" Казань (@fcrk) 19 сентября 2018 г.

В нынешнем чемпионате России 38-летний Навас провел семь матчей и не отметился результативными действиями.

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