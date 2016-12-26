18:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" подтвердил продление контракта с М'Вила

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"Рубин" на своем официальном сайте подтвердил подписание нового контракта с полузащитником Янном М’Вила. Соглашение рассчитано на 3,5 года. В "Рубине" француз играет с января 2013 года, дважды был в аренде – в "Интере" и "Сандерленде".

– Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном, наконец, успешно завершились, – отметил генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев. – М’Вила – один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на три с половиной года. Одним из ключевых моментов стало то, что М’Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6493

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