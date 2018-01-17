"Рубин" подписался на страницу Дзюбы в Инстаграме

На страницу нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в Инстаграме подписался "Рубин". Напомним, форвард не был включен в число игроков, отправившихся на сбор сине-бело-голубых в ОАЭ.

Ранее заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев сказал, что нападающий не вошел в число игроков, отправившихся на сбор в ОАЭ, по состоянию здоровья.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне форвард принял участие в 24 матчах, забив 2 мяча.