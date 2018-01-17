14:31 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" подписался на страницу Дзюбы в Инстаграме

"Рубин" подписался на Дзюбу в Инстаграме.
"Рубин" подписался на Дзюбу в Инстаграме.
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На страницу нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в Инстаграме подписался "Рубин". Напомним, форвард не был включен в число игроков, отправившихся на сбор сине-бело-голубых в ОАЭ.

Ранее заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев сказал, что нападающий не вошел в число игроков, отправившихся на сбор в ОАЭ, по состоянию здоровья.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне форвард принял участие в 24 матчах, забив 2 мяча.

 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Jean4

Дзюба то нарасхват в РФПЛ! =)

16:38

баламошка

Бекиевич троллит Чубу)

16:13

Enkie

СПАРТАК ЧЕМИОН

15:41

genas

все черти которые уходят из спартака со скандалом.... в дальнейшем у них не ладится карьера... Сычёв Дзюба...

15:11

Гетеродин

Ох, что творится...

15:04