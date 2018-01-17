"Рубин" подписался на страницу Дзюбы в Инстаграме

На страницу нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в Инстаграме подписался "Рубин". Напомним, форвард не был включен в число игроков, отправившихся на сбор сине-бело-голубых в ОАЭ.
Ранее заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев сказал, что нападающий не вошел в число игроков, отправившихся на сбор в ОАЭ, по состоянию здоровья.
Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне форвард принял участие в 24 матчах, забив 2 мяча.
Jean4
Дзюба то нарасхват в РФПЛ! =)
16:38
баламошка
Бекиевич троллит Чубу)
16:13
Enkie
СПАРТАК ЧЕМИОН
15:41
genas
все черти которые уходят из спартака со скандалом.... в дальнейшем у них не ладится карьера... Сычёв Дзюба...
15:11
Гетеродин
Ох, что творится...
15:04