"Рубин" подписал полноценный контракт с Подберезкиным

"Рубин" выкупил у "Краснодара" права на полузащитника Вячеслава Подберезкина. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним россиянином рассчитан на 3 года. Футболист с января выступает на правах аренды за казанцев, забив 1 гол в 7 матчах.
– Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в "Рубин"! – отметил Подберезскин. – Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие! Я в свою очередь обещаю сделать всё возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой!
Дополнительная информация
http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/7897-vyacheslav-podberyozkin-podpisal-s-rubinom-polnotsennyy-kontrakt