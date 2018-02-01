"Рубин" подписал контракт с Сорокиным до лета 2021 года

Защитник "Рубина" Егор Сорокин подписал новый контракт с клубом. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2021 года. Срок предыдущего договора истек 31 декабря 2017 года.
"Да, соглашение с Сорокиным продлено на 3,5 года, – приводят "Известия" слова генерального директора "Рубина" Рустема Саяхова. – Что касается суммы контракта, то мы ее не комментируем – это конфиденциальная информация.
В текущем сезоне Сорокин в составе "Рубина" провел 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Дополнительная информация
https://iz.ru/702311/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/rubin-podpisal-kontrakt-s-egorom-sorokinym-do-leta-2021-goda