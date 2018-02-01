"Рубин" подписал контракт с Сорокиным до лета 2021 года

Защитник "Рубина" Егор Сорокин подписал новый контракт с клубом. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2021 года. Срок предыдущего договора истек 31 декабря 2017 года.

"Да, соглашение с Сорокиным продлено на 3,5 года, – приводят "Известия" слова генерального директора "Рубина" Рустема Саяхова. – Что касается суммы контракта, то мы ее не комментируем – это конфиденциальная информация.

В текущем сезоне Сорокин в составе "Рубина" провел 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.