"Рубин" подписал Коновалова на пять лет

Срок соглашения казанского "Рубина" с полузащитником молодежной сборной России Игорем Коноваловым составит 5 лет.

О подписании контракта с игроком "Рубин" объявил в последний день зимнего трансферного окна. Коновалов является воспитанником московского "Спартака". В текущем сезоне он провел 23 матча в составе "Кубани" в чемпионате ФНЛ, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

После 20 туров "Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. (Сергей ЕГОРОВ)