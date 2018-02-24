13:00 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" подписал Коновалова на пять лет

1

Срок соглашения казанского "Рубина" с полузащитником молодежной сборной России Игорем Коноваловым составит 5 лет.

О подписании контракта с игроком "Рубин" объявил в последний день зимнего трансферного окна. Коновалов является воспитанником московского "Спартака". В текущем сезоне он провел 23 матча в составе "Кубани" в чемпионате ФНЛ, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

После 20 туров "Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. (Сергей ЕГОРОВ)

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Будет лошадам каждый матч забивать.

14:05

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!