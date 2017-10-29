"Рубин" подарил болельщику новые очки взамен разбитых во время матча против "Динамо"

"Рубин" возместил ущерб болельщику, которому один из футболистов команды случайно разбил очки во время матча 14-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Как сообщает пресс-служба казанцев, клуб пригласил поклонника команды на базу, где вратарь Сергей Рыжиков вручил ему сертификат на покупку новых очков.



"Матч "Рубин" - "Динамо" запомнится Тимуру Ахматгараеву сразу по нескольким причинам, но самое яркое событие случится с ним в первом тайме, когда некий неназванный игрок, выбивая мяч за пределы поля, абсолютно случайно направит его в сторону Тимура. По итогам чего наш болельщик останется цел и невредим, а вот его очки прикажут долго жить", - написано на странице "Рубина" в Инстаграме.