"Рубин" подарил болельщику новые очки взамен разбитых во время матча против "Динамо"

"Рубин" возместил ущерб болельщику, которому один из футболистов команды случайно разбил очки во время матча 14-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Как сообщает пресс-служба казанцев, клуб пригласил поклонника команды на базу, где вратарь Сергей Рыжиков вручил ему сертификат на покупку новых очков.
"Матч "Рубин" - "Динамо" запомнится Тимуру Ахматгараеву сразу по нескольким причинам, но самое яркое событие случится с ним в первом тайме, когда некий неназванный игрок, выбивая мяч за пределы поля, абсолютно случайно направит его в сторону Тимура. По итогам чего наш болельщик останется цел и невредим, а вот его очки прикажут долго жить", - написано на странице "Рубина" в Инстаграме.
Небольшая история о том, как при содействии #fcrk одной несправедливости в этом мире стало меньше! Действующие лица: основная команда @fcrk, @ryzhikovsergey, Тимур Ахматгараев, 18-летний болельщик "Рубина" и некий неназванный игрок #fcrk 😏 Матч #РубинДинамо запомнится Тимуру Ахматгараеву сразу по нескольким причинам, но самое яркое событие случится с ним в первом тайме, когда некий неназванный игрок #fcrk, выбивая мяч за пределы поля, абсолютно случайно направит его в сторону Тимура 😱 По итогам чего наш болельщик останется цел и невредим, а вот его очки прикажут долго жить 😞 Засмотревшись на табло и неожиданно для себя "приняв вынос мяча", Тимур не сразу поймёт, что произошло, но очень расстроится, осознав, что теперь ему тяжелее будет следить за матчами любимой команды с трибуны без очков... Но в конце этой истории нас всех ждёт хэппи-энд, ведь в дело вмешивается основная команда #fcrk 😉 После игры пригласив Тимура на базу, @ryzhikovsergey не только подарит ему сертификат на новые очки, но и пообещает преданному болельщику, что в новых очках он будет видеть больше побед родной команды! 💪💪❤💚 Вот такая необычная история о том, что справедливость в итоге всегда торжествует, если любимая команда @fcrk рядом!