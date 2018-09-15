"Рубин" победил "Енисей" и поднялся на 5-е место в турнирной таблице

"Рубин" победил "Енисей" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России. Гол забил Дмитрий Полоз на 6-й минуте.

"Рубин" набрал 10 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Енисей" с 5 очками занимает 13-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Рубин" (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 1:0 (1:0)

Гол: Полоз, 6.

"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Байрамян (Устинов, 86), Сорокин, Чико, Сесар Навас, Гранат, Камболов, И.Коновалов, Могилевец, Азмун (Подберезкин, 79), Полоз (Бухаров, 72).

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Гаджибеков, Дугалич, Кичин, Занев, Комолов (Кутьин, 77), Огуде, Семакин, Зотов (Саркисов, 57), Комков, Костюков (Обрадович, 46).

Предупреждения: Дугалич, 40. Огуде, 51. Чико, 65. Гранат, 69.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

15 сентября. Казань. Стадион "Казань Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам