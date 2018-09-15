09:41 | Футбол — РПЛ

"Рубин" перед матчем с "Енисеем" угостит болельщиков чак-чаком

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Перед матчем 7-го тура чемпионата России "Рубин" - "Енисей" в фан-парке на "Казань Арене" пройдет "Чак-чак фест". Всех желающих угостят чак-чаком (национальное татарское лакомство на основе меда), также планируется выступление театра танца, фанатам нанесут аквагрим и сделают футбольные прически, а два игрока казанцев Федор Кудряшов и Ибрагим Цаллагов проведут автограф-сессию.

"Рубин" - "Енисей": чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)

Рубин - Енисей

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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