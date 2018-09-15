"Рубин" перед матчем с "Енисеем" угостит болельщиков чак-чаком

Перед матчем 7-го тура чемпионата России "Рубин" - "Енисей" в фан-парке на "Казань Арене" пройдет "Чак-чак фест". Всех желающих угостят чак-чаком (национальное татарское лакомство на основе меда), также планируется выступление театра танца, фанатам нанесут аквагрим и сделают футбольные прически, а два игрока казанцев Федор Кудряшов и Ибрагим Цаллагов проведут автограф-сессию.

Друзья, напоминаем, что с 12:00🕛 мы ждём всех в Фан-Парке на @KazanArena на "Чак-чак Фест", где Вас ждёт насыщенная развлекательная программа в преддверии матча #РубинЕнисей!🎉 pic.twitter.com/Cddyid1OB1 – "Рубин" Казань (@fcrk) 15 сентября 2018 г.

"Рубин" - "Енисей": чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)