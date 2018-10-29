"Рубин" ожидает более 20 тысяч болельщиков на матче со "Спартаком"

Сегодня, 29 октября, в Казани пройдет игра 12-го тура чемпионата России между местным "Рубином" и "Спартаком". Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе клуба из столицы Татарстана, на "Казань Арене" ожидается более 20 тысяч болельщиков.
Ранее "Спартак" призвал собственных болельщиков соблюдать правила поведения на игре с "Рубином".
"Рубин – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 29 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)
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