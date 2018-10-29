12:16 | Футбол — РПЛ

"Рубин" ожидает более 20 тысяч болельщиков на матче со "Спартаком"

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Сегодня, 29 октября, в Казани пройдет игра 12-го тура чемпионата России между местным "Рубином" и "Спартаком". Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе клуба из столицы Татарстана, на "Казань Арене" ожидается более 20 тысяч болельщиков.

Ранее "Спартак" призвал собственных болельщиков соблюдать правила поведения на игре с "Рубином".

"Рубин – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 29 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181029/1144953111.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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